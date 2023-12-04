Спорт

Впервые чемпионат и первенство СЗФО по рукопашному бою прошли в Псковской области

Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою среди мужчин и женщин, а также первенство СЗФО среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет впервые состоялись в Пскове 1-3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель региональной Федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Фото здесь и далее: Михаил Глущенко

В соревнованиях приняли участие почти 300 спортсменов из восьми регионов России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Коми.

Открывал турнир врио председателя комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов, почетным гостем стала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Всего было разыграно 60 комплектов наград: победители и призеры были награждены медалями и грамотами спорткомитета, дополнительно были вручены сувениры и подарки от организаторов и спонсоров мероприятия.

В командном зачёте чемпионата СЗФО места распределились следующим образом:

1 место – команда Псковской области;

2 место – команда Калининградской области;

3 место – команда Ленинградской области.

В первенстве СЗФО:

1 место – команда Ленинградской области;

2 место – команда Калининградской области;

3 место – команда Псковской области.

«Это наши первые межрегиональные соревнования, где мы выступили как организаторы, - рассказала президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова. - Впервые соревнования такого уровня проходили на нашей земле - мы реализовали возможность собрать в Пскове много бойцов высокого уровня, получили огромный опыт и стимул к развитию».

Главным судьей первенства СЗФО работал Евгений Омельченко (Выборг), судейский корпус чемпионата СЗФО возглавил Павел Тюпа (Калининград).

Федерация благодарит всех, кто принимал участие в подготовке соревнований. Они состоялись поддержке Всероссийской федерации рукопашного боя и комитета по спорту Псковской области.