Впервые чемпионат и первенство СЗФО по рукопашному бою прошли в Псковской области

Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою среди мужчин и женщин, а также первенство СЗФО среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет впервые состоялись в Пскове 1-3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель региональной Федерации рукопашного боя Дина Дымова.
Фото здесь и далее: Михаил Глущенко
В соревнованиях приняли участие почти 300 спортсменов из восьми регионов России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Коми.
Открывал турнир врио председателя комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов, почетным гостем стала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.
Всего было разыграно 60 комплектов наград: победители и призеры были награждены медалями и грамотами спорткомитета, дополнительно были вручены сувениры и подарки от организаторов и спонсоров мероприятия.
В командном зачёте чемпионата СЗФО места распределились следующим образом:
В первенстве СЗФО:
Главным судьей первенства СЗФО работал Евгений Омельченко (Выборг), судейский корпус чемпионата СЗФО возглавил Павел Тюпа (Калининград).
Федерация благодарит всех, кто принимал участие в подготовке соревнований. Они состоялись поддержке Всероссийской федерации рукопашного боя и комитета по спорту Псковской области.