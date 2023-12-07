Спорт

Боксер из Великих Лук проведет рейтинговый бой с первым номером Колумбии

Великолучанин Мухаммад Шехов 16 декабря на стадионе «Лужники» проведет рейтинговый бой с первым номером Колумбии Леонардо Каррильо.

Боксер RCC Boxing Promotions Мухаммад Шехов не знает поражений. У него 13 побед, из которых четыре финиша. В 2020 году он взял пояс европейского чемпиона WBO. Сейчас Мухаммад Шехов занимает седьмую строчку рейтинга WBO и вошел в топ-15 лучших боксеров Всемирной боксерской ассоциации. В мае 2023 года боксер техническим нокаутом победил Шахриёра Исакова, пишет Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Леонардо Каррильо — первый номер Колумбии, 7 номер рейтинга WBA. 8 из 17 побед он забрал нокаутами.