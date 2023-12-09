Спорт

Первенство по карате WKF пройдет в псковском «Олимпе» 16 декабря

Чемпионат, первенство и детские региональные соревнования по карате WKF пройдут в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации карате Псковской области.

На участие в турнире заявлены более 250 участников из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Турнир пройдет в категориях «Индивидуальное ката», «Ката группа», «Индивидуальное кумите» и «Командное кумите».

Цель турнира - выявление сильнейших спортсменов региона, которые отправятся представлять область на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, соревнования пройдут в феврале. Также по итогам турнира будет сформирована сборная Псковской области по карате WKF.