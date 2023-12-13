Спорт

Звезда мирового тенниса Светлана Кузнецова выложила влог о поездке в Псков

Влог о поездке в Псков в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» выложила самая титулованная теннисистка России, заслуженный мастер спорта России, победительница четырех турниров Большого шлема, трехкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России Светлана Кузнецова.

Видео: Светлана Кузнецова / «ВКонтакте»

«Помните в конце ноября мы с командой ездили в Псков? Вышел долгожданный влог о нашей поездке. Много смеха, прогулок, разговоров и, конечно же, тенниса! Буду рада, если вы посмотрите и оставите свои впечатления от нашего путешествия в комментариях под выпуском, прошу не судить нас строго», - прокомментировала влог Светлана Кузнецова.

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Напомним, некогда вторая ракетка мира Светлана Кузнецова дала мастер-класс для воспитанников теннисного клуба «Гранд» 24 ноября.

Интервью с именитой теннисисткой вышло в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).