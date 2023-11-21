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Спорт

«Беседка»: звезда мирового тенниса Светлана Кузнецова в гостях у «ПЛН FM». ВИДЕО

23.11.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 ноября. Гостьей студии стала Светлана Кузнецова - самая титулованная теннисистка России, заслуженный мастер спорта России, победительница 4 турниров Большого шлема, трехкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России. Именно она в октябре 2016 года отрезала себе косу прямо во время матча против соперницы из Польши.

Два дня Светлана Кузнецова проведет в Пскове. Каковы цели ее визита в наш город? Как Светлана Кузнецова оценивает состояние тенниса в регионах? Есть ли жизнь без профессионального тенниса? Как настроиться на победу? Об этом и многом другом с ней поговорил ведущий Дмитрий Иванов.

От принимающей стороны в программе «Беседка» приняла участие глава теннисного клуба «Гранд», председатель Федерации тенниса Пскова Ирина Студнева.

Теги: #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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