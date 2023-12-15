Спорт

Великолукский боксер одержал победу над колумбийцем в рейтинговом бою

Великолукский боксер, чемпион WBO European и WBA Asia Мухаммад Шехов одержал победу над колумбийцем Леонардо Каррильо. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает телеграм-канал ПЛН-Спорт. Рейтинговый бой прошел в Международном центре бокса в Москве.

Боксер Мухаммад Шехов не знает поражений. Сегодняшняя победа стала для него 14-й. В 2020 году он завоевал титул европейского чемпиона WBO. В настоящее время спортсмен занимает седьмую строчку рейтинга WBO и входит в топ-15 лучших боксеров Всемирной боксерской ассоциации.

Его соперник Леонардо Каррильо — первый номер Колумбии, 7 номер рейтинга WBA.