Спорт

Соревнования по воркауту «Спортивный дух» состоялись в псковской школе

Соревнования по воркауту «Спортивный дух» состоялись в школе №9 имени А.С. Пушкина в Пскове. В мероприятии приняли участие более 30 учеников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: «Стрит-воркаут Псков»

Перед началом соревнований представители спортивного движения «Стрит-воркаут Псков» провели для участников и зрителей соревнований разминку и продемонстрировали мастер-класс в школьном спортивном зале.

В соревнования были включены две номинации: «воркаут фристайл» и «воркаут двоеборье». В номинации «воркаут фристайл» победителем стал Артём Мушенков, на втором месте Максим Николаев, на третьем - Денис Панов.

В номинации «воркаут двоеборье» среди парней лучший результат показал Денис Панов, «серебро» у Кирилла Кротова, третье место получил Илья Орлов. Седи девушек победительницей стала Ольга Ревякина, на втором месте Амелия Дёмина, на третьем - Ксения Иванова.

«Хотим поблагодарить всех учеников школы №9 имени А. С. Пушкина за участие в школьных соревнованиях, ведь наша команда дала ребятам огромный толчок в развитии своего уровня», - отметил Виталий Дидыч.

Организаторы мероприятия: руководство и преподаватели школы №9 имени А. С. Пушкина, представитель спортивного движения Street Workout Pskov Алексей Метлицкий. Судьи: Виталий Дидыч, Андрей Цепков, Максим Клементьев.