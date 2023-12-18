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Спорт

Утверждены итоги чемпионата Псковской области по быстрым шахматам

18.12.2023 16:18|ПсковКомментариев: 0

Федерация шахмат Псковской области утвердила окончательные итоги чемпионата области 2023 года по быстрым шахматам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации, второй год подряд чемпионат проходил в Опочке – на родине великого шахматного мастера Александра Петрова.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

По результатам турнира всем участникам обсчитан как российский, так и международный рейтинг, а также 21 человек выполнил нормативы спортивных разрядов по шахматам.

Для участия в соревновании, посвященного памяти ведущего псковского шахматного юниора Александра Игнатьева, офицера российской армии, трагически погибшего в 2005 году, приехал 41 шахматист из Пскова и Великих Лук, а также районов области. В федерации отметили, что на турнир прибыли почти все сильнейшие шахматисты региона, как действующие, так и экс-чемпионы области в этой спортивной дисциплине: мастера ФИДЕ Валентин Власов, Одиссей Сулейманянц, Леонард Мелконян, кандидаты в мастера спорта России Григорий Шаранков и Валерий Жихарев.

Приветствовать участников соревнования пришли первый заместитель главы Опочецкого района Виктор Александров, директор гимназии имени А. Д. Петрова Юрий Богашев и президент федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов.

«Турнир, действительно, получился зрелищным, а активная борьба за лидерство с первого тура со стороны одного из сильнейших шахматистов региона - кандидата в мастера спорта России Святослава Самсонова из Пскова - внесла и свою интригу. Так, в первых шести турах Самсоновым были повержены как действующий чемпион области (2022 года), так и другие претенденты на титул лучшего шахматиста области по быстрым шахматам. Но, видимо, сильное напряжение в игре с сильнейшими шахматистами региона истощило силы, в результате три проигрыша подряд в последних турах, что позволило ему занять только четвертое место», - рассказали в федерации. 

 

Организаторы отметили, что в связи со сбоем сайтов Федерации шахмат России и Международной шахматной федерации, по техническим причинам были допущены небольшие искажения в распределении номинаций для награждения участников соревнования, а также учета как российского, так и международного рейтинга. В связи с этим федерация приносит свои извинения всем участникам данного турнира.

По результатам девяти туров звание чемпиона области 2023 года по быстрым шахматам в шестой раз завоевал один из сильнейших шахматистов региона и ведущий тренер Псковской области, мастер ФИДЕ Валентин Власов из Великих Лук. Вторым стал ведущий юниор региона Александр Кульнев из Пскова. Бронзовую медаль чемпионата области вручили Одиссею Сулейманянцу из Пушкинских Гор, который ранее уже четыре раза завоевывал титул чемпиона области.

Грамотами комитета по спорту Псковской области за лучший результат среди ветеранов отмечен кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев из Великих Лук, среди женщин – кандидат в мастера спорта России Эвелина Галаханова, а среди юных шахматистов моложе 18 лет – серебряный призер чемпионата области, кандидат в мастера спорта Александр Кульнев (по уточнённым данным).

По результатам соревнования поощрительные призы и награды вручены шахматистам, показавшим лучший результат в своей рейтинговой группе, а также самым юным участникам чемпионата области по быстрым шахматам.

Федерация шахмат Псковской области благодарит руководство Опочецкого района и гимназии имени А. Д. Петрова за предоставленную возможность провести чемпионат в комфортных условиях, что позволило не ограничивать число участников соревнования.

Турнирные результаты доступны по ссылке

Теги: #шахматы #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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