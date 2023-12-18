Спорт

30 псковских дзюдоистов отобрались на первенство СЗФО

Дзюдоисты из Псковской области отправятся на первенство Северо-Западного федерального округа в город Череповец. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

В субботу, 16 декабря, состоялось первенство Псковской области по дзюдо среди мальчиков и девочек 2010–2011 годов рождения. По итогам соревнований прошел отбор на участие в первенстве Северо-Западного федерального округа.

Из 100 участников соревнований 30 победителей и призеров отправятся на предстоящее первенство СЗФО, из них 15 представителей города Великие Луки, 14 - города Пскова и один спортсмен из Себежа.