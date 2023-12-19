Спорт

Псковичи приняли участие во всероссийских киберсоревнованиях

Команда Псковской области заняла 7 место в общекомандном зачёте шестого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Псковскую область на финале Школьной лиги - 2023 представляла команда ПГЛ МАОУ «Гуманитарный лицей».

Как сообщает Федерация компьютерного спорта в Псковской области, состав участников суммарно набрал 110 баллов.

В Dota 2 и в «Тетрис» команда дошла до 1/4 финала, в электронных шахматах заняла 4 место, в программе «Мир танков» – 5 место и по поиску в Интернете на время лицеисты заняли почётное 3 место.