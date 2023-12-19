Спорт

Акция с окунанием в проруби пройдет в Пскове 23 декабря

Акция «Закаленная Россия - сильная страна» состоится в Пскове 23 декабря. Сбор в 9:45 у дома №16 на улице Профсоюзной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: федерация зимнего плавания Псковской области

В программе:

бег, дистанция 5 км (медленно, можно идти шагом),

окунание в проруби.

Организаторы рекомендуют брать с собой теплые удобные вещи, купальник, полотенце, термос с чаем, перекус (по желанию).

«Присоединяйтесь к здоровому образу жизни! В этот день все регионы страны от Камчатки до Калининграда в 10.00 по местному времени демонстрируют возможности здоровья и организма: совершают процедуры закаливания холодной водой (обливание, окунание в холодную воду) и проводят соревнования по виду спорта "зимнее плавание"», - рассказали в федерации.