Спорт

«Псков» может впервые сыграть с медийной футбольной командой «Чисто Питер»

Соперником футбольного клуба «Псков» в рамках зимнего турнира на призы полпреда президента в СЗФО может стать команда «Чисто Питер». Медийный футбольный коллектив впервые примет участие в турнире, организованном объединением федераций футбола «Северо-Запад».

Ранее о создании в Санкт-Петербурге медийной команды в объявил «Зенит». Пост главного тренера «Чисто Питера» занимает Заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Владислав Радимов. Команда выступила в четвертом сезоне Медиалиги, дойдя до 1/8 финала. За «ЧП» играли бывшие профессиональные футболисты, в том числе Анатолий Тимощук, Павел Погребняк и Александр Анюков, а также блогеры и артисты. Отметим, что медиафутбол – новое направление, в котором команды формируются из популярных персон, бывших профи, а также футболистов-любителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОФФ «Северо-Запад», свое участие в зимнем турнире подтвердили 10 команд. Помимо «Пскова» и «ЧП», это клубы из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Мурманска и Ленинградской области.

25-й турнир на призы полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе пройдет с 13 по 19 февраля 2024 года в петербургском Дворце спортивных игр «Зенит».

Фото: Telegram-канал МФК «Чисто Питер»