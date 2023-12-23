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Спорт

Псковский шахматисты завершили очередной спортивный сезон

24.12.2023 16:20|ПсковКомментариев: 0

В этом году псковские шахматисты завершили спортивный сезон чемпионатом области среди команд органов власти. Этот турнир, который раньше имел название как турнир «Трех ветвей власти», прошел в регионе уже в 16 раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Традиционно соревнования по шахматам среди команд органов власти посвящены Дню Конституции России. Перед началом турнира участников соревнования поприветствовал президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и передал слова поздравления от губернатора региона Михаила Ведерникова, пожелав красивой, увлекательной, бескомпромиссной и результативной игры всем. В своей краткой речи глава Федерации напомнил, как зарождался этот турнир, сколько команд принимало участие, а также выразил сожаление, что в этом году в связи с болезнью ряд коллективов не смогли принять участие.

В правительстве региона удалось сформировать и выставить на чемпионат две команды: сборные правительства №1 и №2. За 16 лет в турнире только одному органу власти удавалось выставить на турнир две команды. Эти команды были сформированы региональными законодателями – Псковским областным Собранием депутатов власти — в 2007 и 2008 годах. Выступали они достаточно успешно — были серебряными призерами.

Самой постоянной команде, которая ежегодно принимает участие уже в 16 чемпионатах области – сборной органов местного самоуправления горда Великие Луки и её капитану, начальнику отдела администрации города Виктору Фролову, Дмитрий Шахов вручил памятные подарки – шахматные календари на 2024 год, посвящённые празднованию 225-летия со дня рождения первого русского шахматного мастера, одного из сильнейших шахматистов мира, основоположнику шахматной школы в России, уроженцу Опочецкого уезда Псковской губернии  А. Д. Петрова.

«В этом году традиционное спортивное дерби снова развернулось между фаворитами турнира прошлогодним чемпионом –командой Главного Управления МЧС России по Псковской области и командой регионального правительства. Всё решилось в заключительном поединке, где в упорной борьбе со счетом 2-1 победила команда ГУ МЧС», - рассказали в Федерации.

Команда, во главе со своим капитаном - с заместителем руководителя Артуром Бугаевым, уже шестой раз становится чемпионов области, ранее этот титул пять раз завоевывали сборная ветеранов муниципальной службы органов местного самоуправления города Великие Луки, три раза – команды высшего органа исполнительной власти Псковской области и два рааз – сборная органов местного самоуправления города Великие Луки.

Сборная правительства Псковской области №1 стала серебряным призёром чемпионата области. Третье место, второй раз за историю чемпионатов, получила команда «Псковская таможня».

Заслуженные награды участникам соревнования вручил главный судья соревнований Максим Марин, которому помогали провести турнир спортивные судьи Андрей Абаровский и Николай Якушкин.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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