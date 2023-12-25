Спорт

В преддверии Дня спасателя Юрий Сорокин передал в псковское МЧС стол для настольного тенниса

Стол для игры в настольный теннис сотрудникам главного управления МЧС России по Псковской области передал руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Завтра в России отмечается День спасателя: это профессиональный праздник всех, кто первым приходит на помощь при самых разных чрезвычайных ситуациях: при пожарах, наводнениях, в дорожных авариях. Накануне праздника передал сотрудникам МЧС России по Псковской области стол для игры в настольный теннис», - рассказал Юрий Сорокин.

Стол он вручил лично заместителю начальника главного управления МЧС России по Псковской области Андрею Никулину.

«Сотрудники ведомства будут использовать стол в свободное от работы время и тренировать свое мастерство в этом виде спорта. Желаем всем спасателям крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе! С наступающим Новым годом!» - добавил Юрий Сорокин.