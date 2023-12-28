Спорт

Бал чемпионов вновь объединил лучших спортсменов и тренеров Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил наградами лучших спортсменов и тренеров региона. Традиционный Бал чемпионов прошел в пятницу, 29 декабря, в правительстве области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников поприветствовал участников главного регионального спортивного события года. По традиции в этот день вместе собрались лучшие спортсмены с тренерами, представители спортивных федераций и работники сферы физической культуры.

Глава региона в первую очередь отметил высокие результаты спортсменов, которые те показали на всероссийских и международных соревнованиях с участием дружественных стран. В том числе, это 13 золотых медалей чемпионатов России по различным видам спорта.

Так, например, Елена Лактионова в этом году стала чемпионом России по парашютному спорту, установив национальный и побив европейский рекорды. С каждым годом все лучшие результаты показывает спортсменка по прыжкам в высоту Наталья Спиридонова. В этом году Наталья взяла золото на взрослом чемпионате России.

Традиционным золотом чемпионата страны по настольному теннису порадовала Александра Васильева. Уже несколько лет она не имеет равных на российских соревнованиях. Многократный сурдлимпийский чемпион, велогонщик Иван Макаров не сдает свои позиции. В Ижевске на чемпионате России он снова выиграл золото. Также чемпионат России выиграл один из самых известных спортсменов — гребец Павел Сорин.

На протяжении многих лет псковские спортсмены-лучники под руководством заслуженного тренера России Виталия Андреева становятся лучшими в стране и мире. В этом году золото чемпионата России взяла его воспитанница Ника Снеткова.

Ветеран велосипедного спорта Сергей Фирсанов после яркой карьеры в профессиональном велоспорте вернулся в любительский и вошел в состав сборной команды страны, став в этом году чемпионом России в сложнейшей горной гонке.

«Друзья, всех перечислить сложно, но каждый из вас достоин искренней признательности и уважения. Многие спортсмены широко известны не только в кругу спортивного сообщества. Вас знают жители Псковской области, искренне вами гордятся, и от всей души за вас болеют», — отметил Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор остановился на поддержке спортсменов. Так, в Псковской области введена дополнительная мера поддержки за победу в Чемпионате России: от 50 до 100 тысяч рублей спортсменам и дополнительно — половина этой суммы — тренерам. До конца недели выплату впервые получат 11 спортсменов и 6 тренеров.

Вместе с тем региональные власти продолжают развивать профессиональный и массовый спорт. В уходящем сезоне состоялось более 200 официальных спортивных и физкультурных мероприятий. Крупнейшие — чемпионат России по воздухоплаванию, Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежда России» и этапы Кубка России по авторалли. Особое внимание региональное правительство уделяет развитию спортивной инфраструктуры на местах.

«Своим примером, упорством, целеустремленностью вы многих вдохновляете, объединяете вокруг себя неравнодушных к спорту и физкультуре людей, показываете блестящий пример личного успеха. Уверен, что в следующем году ярких спортивных мероприятий у нас будет еще больше, а список достижений спортсменов Псковской области пополнится новым перечнем медалей и наград», — обратился к чемпионам и тренерам губернатор в завершение своего выступления.

Свою признательность глава региона также выразил ветеранам спорта, которые продолжают передавать свой богатый опыт псковской молодежи.

В рамках торжественной церемонии Михаил Ведерников вручил ряд ведомственных и региональных наград. Так, члены сборной команды Псковской области по стрельбе из лука — Ника Снеткова и Игорь Николаев получили из рук губернатора удостоверения «Мастер спорта России международного класса».

Нагрудные знаки «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области» глава региона вручил 5-ти тренерам и инструкторам, которые удостоены почетных званий за личные заслуги в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений звание присвоено.

Кроме того, за достижение высоких спортивных результатов благодарностями губернатора Псковской области отмечены еще порядка 50 спортсменов и тренеров в различных видах спорта.