Спорт

Число систематически занимающихся спортом псковичей к 2030 году хотят повысить до 70%

Государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» утвердили в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.

Программу будут реализовывать с 2024 по 2030 год. Ее цели:

увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году,

повысить конкурентоспособность псковских спортсменов и спортивных сборных команд Псковской области на всероссийских и международных соревнованиях на 19,2% к 2030 году,

обеспечить доступность физической культуры и спорта для населения Псковской области до 70% к 2030 году.

Куратор государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» - заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Ответственный исполнитель - комитет по спорту Псковской области.

Объем финансового обеспечения государственной программы составляет 1 395 545 тысяч рублей.

В постановлении указывается, что по состоянию на 2023 год систематически спортом в Псковской области занимаются 46,5% населения.