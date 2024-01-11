Число систематически занимающихся спортом псковичей к 2030 году хотят повысить до 70%

Государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» утвердили в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.
Программу будут реализовывать с 2024 по 2030 год. Ее цели:
Куратор государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» - заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Ответственный исполнитель - комитет по спорту Псковской области.
Объем финансового обеспечения государственной программы составляет 1 395 545 тысяч рублей.
В постановлении указывается, что по состоянию на 2023 год систематически спортом в Псковской области занимаются 46,5% населения.