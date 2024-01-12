Спорт

Чемпионат Пскова по мини-футболу стартует 13 января

В грядущие выходные, 13 января, начнется чемпионат Пскова по мини-футболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото: Андрей Лупанов

Согласно итогам и рейтингу прошлого сезона 27 команд участниц разделены на 3 лиги: в высшей лиге - 8 команд, в первой лиге - 8 команд и во второй лиге - 11.

Матчи будут проходить в зале спортивного комплекса «Писковичи» по выходным дням. 1-2 туры состоятся уже 13 и 14 января. Начало матчей в 9:00.

Напомним, что в прошлом году чемпионом города стала «Стрела», второе место занял «Интер», а третье - «Искра-Псковгражданпроект».