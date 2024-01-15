Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое поколение сето
Два хита псковской кухни
как пользоваться газом
«Зенча-Псков» кто там?
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
2023 полититоги
«Истфакт» Сокровища Острова
«Академия Слуха» подарки
коронные фразы
Псков кофейни и пекарни
влиятельная сотня
«обратный отсчет» с губернатором
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
Господин Рейтингомер
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Спорт 15.01.2024 13:193 Кочующие лыжники: что нужно для развития зимнего спорта в Пскове 15.01.2024 13:193 Кочующие лыжники: что нужно для развития зимнего спорта в Пскове 15.01.2024 11:520 На тренировки по воркауту приглашают псковичей 14.01.2024 22:000 Касаткина вернула себе статус первой ракетки России 14.01.2024 19:070 Псковский биатлонист завоевал два «золота» в Смоленской области 14.01.2024 18:230 Второй этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся на базе «Юность»
 
 
 
Самое популярное 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 11.01.2024 15:222 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Кочующие лыжники: что нужно для развития зимнего спорта в Пскове

15.01.2024 13:19|ПсковКомментариев: 3

В последнее время помимо Корытово и Мальской долины у любителей лыжного спорта появилось еще одно хорошее место для тренировок - у памятника Александру Невскому на Соколихе. Трасса протяженностью 2 км подходит и для спортсменов, и для любителей. Поэтому в снежную погоду там до позднего вечера можно видеть лыжников.

Ежегодно лыжня к сезону готовится силами псковских энтузиастов. Но есть одна проблема - территория эта принадлежит частному лицу, и в любое время любители спорта могут оказаться без этой замечательной площадки для тренировок. С какими трудностями встречаются псковские лыжники, и чего не хватает для развития лыжного спорта в регионе, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

«На Соколихе интереснее»

Любителей встать на лыжи и отправиться на прогулку в заснеженный лес или поле с каждым годом становится все больше и больше. Достаточно много новичков приходят в лыжный спорт. «Лыжи я люблю с детства, еще в школе участвовала в школьных соревнованиях по ориентированию на лыжах. Но плотно тренироваться начала только в прошлом году - летом на лыжеролеллерах, а потом и на лыжах. Занималась я с тренерами в псковском лыжном клубе. На лыжи меня заново "поставили" быстро, буквально на первых 2-3 занятиях, а затем началась накатка километров, упражнения на технику, скорость и выносливость», - рассказала псковичка Елена Ковалева.

По словам Елены, тренировки проходят в двух местах - на стадионе «Машиностроитель» и на горе Соколиха. «Обе трассы хорошие, но они для разных задач. На Соколихе мы отрабатываем спуск и подъем в гору, там красивая трасса, можно и отдохнуть, и поработать. Мне нравится там кататься и просто так, без тренировок, в удовольствие», - рассказала девушка.

Однако, по ее словам, всем спортсменам-любителям известно, что лыжня на Соколихе не появляется сама по себе. Ежегодно условия для тренировок лыжников создаются силами тех, кто там катается. «Готовить трассу на Соколихе начинают еще осенью обычные псковичи, ветераны лыжного спорта. Трассу надо регулярно закатывать, поддерживать в рабочем состоянии. Это и деньги, и время. Здорово, что у нас в городе есть энтузиасты, которые готовы кидать и укатывать снег лопатами в свой выходной день. Это серьезный труд, немалые финансовые вложения. Низкий им поклон и благодарность за возможность кататься зимой на такой замечательной лыжне!» - отметила Елена Ковалева.

Ребята из лыжного клуба тоже принимали в участие в подготовке трассы: обрезали ветки, насыпали листву. «Я, как и многие другие псковичи, поддерживала подготовку посильной финансовой помощью. Надеюсь, она была нелишней», - рассказала Елена Ковалева.

Конечно, на стадионе «Машиностроитель» трасса неплохая. «Туда удобнее добираться, вечером освещение. Трасса ровная - это и плюс, и минус сразу. На Соколихе интереснее, но вечером там нет освещения. С фонариками кататься - так себе удовольствие. Хотелось бы, чтобы город больше внимания уделял поддержке и развитию лыжного спорта», - сказала девушка.

На птичьих правах

«Нам нужна круглогодичная площадка для лыжного спорта в зимний период и тренировок лыжероллеров в летний период. Необязательно, чтобы это была чисто спортивная зона. Трассы для спортсменов вполне могли бы соседствовать с зонами отдыха. Но пока у нас нет хороших площадок для тренировок, и мы вынуждены кочевать», - рассказал представитель «Общества ветеранов лыжного спорта г. Пскова» Виктор Мурников.

Именно «Общество ветеранов лыжного спорта Пскова» ежегодно готовит лыжню на Соколихе и занимается поиском других площадок, где лыжники могли бы спокойно и эффективно тренироваться как на лыжах, так и на лыжероллерах.

«Вдохновителем и организатором общества стал Сутягин Леонид Евгеньевич. Он сумел объединить всех лыжников вместе и организовать проведения соревнований в летний и зимний сезон. Во времена, когда выезд за границу был проще и дешевле, лыжники принимали участия в зарубежных марафонах Европы. Посмотрели, как организован активный досуг у них, и захотели попробовать у себя провести подобные мероприятия. Так собралась инициативная группа», - пояснил Виктор Мурников.

Но, как оказалось, главной проблемой стал выбор места проведения тренировок и соревнований. «В летний период для лыжероллеров нужен хороший асфальт, вот где его положат - там мы и бегаем, между машинами и обочиной. Мы мешаем водителям, они мешают нам. В зимнее время, когда лыжная база в Корытово была в запущенном состоянии, приходилось прорубать трассу в Бору Белькова, проводить соревнований в Стругах Красных и Мальской долине. А вскоре в черте Пскова нашли место, подходящее для лыжников и горожан для проведения активного отдыха, - район горы Соколиха возле памятника Александру Невскому. Там есть рельеф, так нужный для спортсменов и равнина для отдыхающих горожан», - заметил представитель ветеранов лыжного спорта.

Но вся сложность в том, что этот участок принадлежит частному лицу. «Эти поля являются сельхозугодиями. И каждую осень, прежде чем начинать готовить трассу, мы получаем разрешение заниматься зимой на этой территории. В прошлом году собственник разрешил нам пользоваться двумя полями с левой и с правой стороны. В этом году мы подготовили трассу только с правой стороны. То есть каждый раз мы кочуем. Каждый раз мы на птичьих правах», - отметил Виктор Мурников.

Кроме того, немалые расходы по подготовке и содержанию трассы ложатся на плечи общества ветеранов. «Не отказывают нам в помощи наши коллеги по спорту - биатлонисты. Хотя основную материальную помощь мы получаем от сочувствующих граждан и любителей лыж. Причем, это не только жители Пскова и области, но и любители спорта из других областей, Карелии и Тюмени, - добавил он. - При этом местные власти стараются не замечать наши трудности. Более того, даже когда площадка на Соколихе становится местом городских соревнований, ветеранам приходится арендовать оборудование для подготовки лыжни на собственные средства».

В зимний и летний сезон «Общество ветеранов лыжного спорта г. Пскова» разыгрывает Кубок по лыжам, в котором могут принимать участие все желающие разных возрастов и разной спортивной формы. Победители получают призы, участники получают подарки из призового фонда общества.

Нужна площадка!

В настоящее время в Промежицах строят лыжероллерную трассу для биатлонистов, но она короткая, «не для массовости». В Корытово обновляется трасса, но она тоже больше подходит для спокойных прогулок. Поэтому пока вариантов лучше, чем Соколиха, нет. Но это не значит, что в регионе вообще нет подходящих мест для занятий лыжным спортом. В конце концов, в черте города можно создать и трассу с искусственным рельефом.

По словам Виктора Мурникова, лыжный спорт пользуется популярностью. «На Соколихе жители города катаются до 11 вечера, потому что многие работают до 7-8. С фонарями катаются, как сверчки ездят по этому полю. А летом такой же ажиотаж наблюдается на объездной дороге за памятником Невского. Она сейчас закрыта для транспорта, и псковичи давно облюбовали этот долгострой. И, когда летом приезжаем туда кататься на лыжероллерах, там столько семей с детьми! - на роликах, на велосипедах. Очень много желающих заниматься спортом. Нужны площадки!»

«Мы бы хотели, чтобы в Пскове построили полноценную лыжероллерную трассу. Такие есть во многих городах, даже там, где никогда не было олимпийских чемпионов. А у нас есть Михаил Иванов. Сейчас в сборной России выступает наш перспективный парень - Егор Гусак. В свое время его разглядел тренер Влад Сапогов, который сумел вывести его на высокий уровень спортивного мастерства. Самородки у нас есть, но им нужны условия», - уверен Виктор Мурников.

По его словам, если будет трасса, будут и новые чемпионы. «Совсем еще недавно у нас в Пскове не было хоккейных команд. Построили Ледовый дворец, и появилась очередь на лед из хоккеистов, фигуристов и любителей покататься на коньках. Мы уверены, что лыжная трасса тоже будет востребована псковичами. Пора созидать!» - отметил ветеран.

Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества «Общество ветеранов лыжного спорта г. Пскова» и Елены Ковалевой

Теги: #лыжи #спорт #Соколиха
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 390 человек
15.01.2024, 14:380 Комитет Госдумы одобрил признание стрима совершения преступления отягчающим обстоятельством 15.01.2024, 14:360 Алексей Верховен: Аудитория концерта «Россия - навсегда великая страна» может быть самой разнообразной 15.01.2024, 14:300 День рождения Софьи Ковалевской отмечают в великолукском Полибино 15.01.2024, 14:230 Николай Козловский: Форум «Малая Родина — сила России» — абсолютно новый этап развития местного самоуправления в стране
15.01.2024, 14:020 Ведьмины маслята встретила женщина на заснеженном дереве в новоржевском лесу. ФОТО 15.01.2024, 13:490 Псковские следователи передали помощь для бойцов СВО 15.01.2024, 13:470 «ГорДозор»: Полные карманы. ВИДЕО 15.01.2024, 13:400 Выпуск тревел-шоу «Поехали!» снимают в Пскове
15.01.2024, 13:360 Марина Николаева: Концерт «Россия - навсегда великая страна» – замечательный повод собраться вместе с семьей 15.01.2024, 13:230 Валерий Зайцев: Виден высокий уровень форума «Малая Родина — сила России» 15.01.2024, 13:193 Кочующие лыжники: что нужно для развития зимнего спорта в Пскове 15.01.2024, 13:120 Евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября
15.01.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Старт президентской кампании и история с душком 15.01.2024, 13:030 Ускорение работ в рамках догазификации обсудили в Великих Луках 15.01.2024, 13:000 Профсоюзные объединения посетили Духову гору в Опочецком районе 15.01.2024, 12:580 Центробанк выпустил серебряную монету, посвященную 300-летию Российской академии наук
15.01.2024, 12:570 Пьяного водителя за рулем Infiniti остановили в Пскове 15.01.2024, 12:540 «Постскриптум»: Старт президентской кампании и история с душком 15.01.2024, 12:510 Производство автомобилей в России в 2023 году выросло на 16% 15.01.2024, 12:390 Андрей Беляев: На форуме «Малая Родина — сила России» обозначены все животрепещущие для регионов темы
15.01.2024, 12:340 Работы конкурса журналистов Совета Федерации оценил GigaChat Сбера 15.01.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Полные карманы 15.01.2024, 12:280 Определять пернатых по голосу научат в Изборске на лекции в честь Дня зимующих птиц 15.01.2024, 12:220 Радиоприемник и спортивную сумку украли у пенсионера в палкинской деревне
15.01.2024, 12:130 В России за три года вывели из тени два миллиона мигрантов 15.01.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна» 15.01.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 января 15.01.2024, 11:520 На тренировки по воркауту приглашают псковичей
15.01.2024, 11:410 Пять автомашин стали участниками двух ДТП возле Советского моста с разницей в минуту. ФОТО 15.01.2024, 11:320 Кого ищут псковские работодатели, уточнили эксперты 15.01.2024, 11:210 Псковские росгвардейцы изъяли 14 единиц гражданского оружия за неделю 15.01.2024, 11:110 Каждый третий житель России хотел бы открыть свой бизнес
15.01.2024, 11:030 Жилой дом сгорел в Новосокольническом районе  15.01.2024, 10:570 Более 10 человек пострадали в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю 15.01.2024, 10:440 Житель Псковской области выиграл 17 млн рублей в лотерею, но еще не обратился за деньгами 15.01.2024, 10:340 «ГорДозор»: Полные карманы
15.01.2024, 10:270 Перед Новым годом и во время праздников россияне взяли в Сбере 75 тысяч ипотек 15.01.2024, 10:220 Более 60 представителей Псковской области участвуют во всероссийском муниципальном форуме 15.01.2024, 10:170 Автомобиль Volkswagen сгорел в Пскове 12 января 15.01.2024, 10:080 «Беседка»: О музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна»
15.01.2024, 10:050 Подозрительную курятину продолжают замечать псковичи на улицах города 15.01.2024, 09:470 В Минсельхозе назвали причину подорожания томатов и огурцов 15.01.2024, 09:400 Пскович попался на краже еды в гипермаркете 15.01.2024, 09:300 Правила строительства дорог в заповедниках просят ужесточить
15.01.2024, 09:150 Траты россиян на отдых в новогодние каникулы выросли на 31% 15.01.2024, 09:110 Псковичи назвали самые глупые, по их мнению, траты на Новый год 15.01.2024, 09:000 Псковская библиотека запустила Telegram-бот с цитатами Валентина Курбатова 15.01.2024, 08:452 Свыше 14 млн работников в РФ ушли в неформальный сектор
15.01.2024, 08:320 День образования Следственного комитета РФ отмечают 15 января 15.01.2024, 08:200 Виртуального специалиста-дерматолога создали в РФ 15.01.2024, 08:060 Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартовал в России 15.01.2024, 07:440 Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию
15.01.2024, 07:220 Пять автомобилей столкнулись на Советском мосту в Пскове 15.01.2024, 07:000 Врач предупредил об опасности храпа 14.01.2024, 22:000 Касаткина вернула себе статус первой ракетки России 14.01.2024, 21:390 Большинство россиян считают привлекательность плюсом при построении карьеры — опрос
14.01.2024, 21:150 Пропавшего мужчину в клетчатой рубашке продолжают искать в Великих Луках 14.01.2024, 20:520 ВМО: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений 14.01.2024, 20:290 Игровую детского хирургического отделения оснащают в великолукской больнице 14.01.2024, 20:031 Церковный суд Москвы лишил протоиерея Алексея Уминского сана
14.01.2024, 19:521 «Ростелеком» восстановил связь в Псковской области 14.01.2024, 19:400 Рост цен на новостройки замедлился в России 14.01.2024, 19:170 Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов 23 января 14.01.2024, 19:070 Псковский биатлонист завоевал два «золота» в Смоленской области
14.01.2024, 19:050 Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в Мелетово 14.01.2024, 18:500 «Ростелеком» ликвидирует аварию на магистральной сети связи в Псковской области 14.01.2024, 18:460 Фредерик X стал новым королем Дании 14.01.2024, 18:380 Автомобиль ГИБДД попал в ДТП в Великих Луках
14.01.2024, 18:230 Второй этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся на базе «Юность» 14.01.2024, 17:590 Потепление и снегопады ожидаются на Северо-Западе России 14.01.2024, 17:380 В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии 14.01.2024, 17:160 Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
14.01.2024, 16:530 Роспотребнадзор нашел экономические мотивы заявлений об угрозе новой пандемии 14.01.2024, 16:310 Волки загрызли собаку в великолукской деревне Борки 14.01.2024, 16:100 «Скупой платит дважды»: в полиции псковичам дали советы для защиты от дачных воров 14.01.2024, 15:470 Актер Данила Козловский уехал из России и выступает в Европе — СМИ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru