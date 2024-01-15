Спорт

Кочующие лыжники: что нужно для развития зимнего спорта в Пскове

В последнее время помимо Корытово и Мальской долины у любителей лыжного спорта появилось еще одно хорошее место для тренировок - у памятника Александру Невскому на Соколихе. Трасса протяженностью 2 км подходит и для спортсменов, и для любителей. Поэтому в снежную погоду там до позднего вечера можно видеть лыжников.

Ежегодно лыжня к сезону готовится силами псковских энтузиастов. Но есть одна проблема - территория эта принадлежит частному лицу, и в любое время любители спорта могут оказаться без этой замечательной площадки для тренировок. С какими трудностями встречаются псковские лыжники, и чего не хватает для развития лыжного спорта в регионе, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

«На Соколихе интереснее»

Любителей встать на лыжи и отправиться на прогулку в заснеженный лес или поле с каждым годом становится все больше и больше. Достаточно много новичков приходят в лыжный спорт. «Лыжи я люблю с детства, еще в школе участвовала в школьных соревнованиях по ориентированию на лыжах. Но плотно тренироваться начала только в прошлом году - летом на лыжеролеллерах, а потом и на лыжах. Занималась я с тренерами в псковском лыжном клубе. На лыжи меня заново "поставили" быстро, буквально на первых 2-3 занятиях, а затем началась накатка километров, упражнения на технику, скорость и выносливость», - рассказала псковичка Елена Ковалева.

По словам Елены, тренировки проходят в двух местах - на стадионе «Машиностроитель» и на горе Соколиха. «Обе трассы хорошие, но они для разных задач. На Соколихе мы отрабатываем спуск и подъем в гору, там красивая трасса, можно и отдохнуть, и поработать. Мне нравится там кататься и просто так, без тренировок, в удовольствие», - рассказала девушка.

Однако, по ее словам, всем спортсменам-любителям известно, что лыжня на Соколихе не появляется сама по себе. Ежегодно условия для тренировок лыжников создаются силами тех, кто там катается. «Готовить трассу на Соколихе начинают еще осенью обычные псковичи, ветераны лыжного спорта. Трассу надо регулярно закатывать, поддерживать в рабочем состоянии. Это и деньги, и время. Здорово, что у нас в городе есть энтузиасты, которые готовы кидать и укатывать снег лопатами в свой выходной день. Это серьезный труд, немалые финансовые вложения. Низкий им поклон и благодарность за возможность кататься зимой на такой замечательной лыжне!» - отметила Елена Ковалева.

Ребята из лыжного клуба тоже принимали в участие в подготовке трассы: обрезали ветки, насыпали листву. «Я, как и многие другие псковичи, поддерживала подготовку посильной финансовой помощью. Надеюсь, она была нелишней», - рассказала Елена Ковалева.

Конечно, на стадионе «Машиностроитель» трасса неплохая. «Туда удобнее добираться, вечером освещение. Трасса ровная - это и плюс, и минус сразу. На Соколихе интереснее, но вечером там нет освещения. С фонариками кататься - так себе удовольствие. Хотелось бы, чтобы город больше внимания уделял поддержке и развитию лыжного спорта», - сказала девушка.

На птичьих правах

«Нам нужна круглогодичная площадка для лыжного спорта в зимний период и тренировок лыжероллеров в летний период. Необязательно, чтобы это была чисто спортивная зона. Трассы для спортсменов вполне могли бы соседствовать с зонами отдыха. Но пока у нас нет хороших площадок для тренировок, и мы вынуждены кочевать», - рассказал представитель «Общества ветеранов лыжного спорта г. Пскова» Виктор Мурников.

Именно «Общество ветеранов лыжного спорта Пскова» ежегодно готовит лыжню на Соколихе и занимается поиском других площадок, где лыжники могли бы спокойно и эффективно тренироваться как на лыжах, так и на лыжероллерах.

«Вдохновителем и организатором общества стал Сутягин Леонид Евгеньевич. Он сумел объединить всех лыжников вместе и организовать проведения соревнований в летний и зимний сезон. Во времена, когда выезд за границу был проще и дешевле, лыжники принимали участия в зарубежных марафонах Европы. Посмотрели, как организован активный досуг у них, и захотели попробовать у себя провести подобные мероприятия. Так собралась инициативная группа», - пояснил Виктор Мурников.

Но, как оказалось, главной проблемой стал выбор места проведения тренировок и соревнований. «В летний период для лыжероллеров нужен хороший асфальт, вот где его положат - там мы и бегаем, между машинами и обочиной. Мы мешаем водителям, они мешают нам. В зимнее время, когда лыжная база в Корытово была в запущенном состоянии, приходилось прорубать трассу в Бору Белькова, проводить соревнований в Стругах Красных и Мальской долине. А вскоре в черте Пскова нашли место, подходящее для лыжников и горожан для проведения активного отдыха, - район горы Соколиха возле памятника Александру Невскому. Там есть рельеф, так нужный для спортсменов и равнина для отдыхающих горожан», - заметил представитель ветеранов лыжного спорта.

Но вся сложность в том, что этот участок принадлежит частному лицу. «Эти поля являются сельхозугодиями. И каждую осень, прежде чем начинать готовить трассу, мы получаем разрешение заниматься зимой на этой территории. В прошлом году собственник разрешил нам пользоваться двумя полями с левой и с правой стороны. В этом году мы подготовили трассу только с правой стороны. То есть каждый раз мы кочуем. Каждый раз мы на птичьих правах», - отметил Виктор Мурников.

Кроме того, немалые расходы по подготовке и содержанию трассы ложатся на плечи общества ветеранов. «Не отказывают нам в помощи наши коллеги по спорту - биатлонисты. Хотя основную материальную помощь мы получаем от сочувствующих граждан и любителей лыж. Причем, это не только жители Пскова и области, но и любители спорта из других областей, Карелии и Тюмени, - добавил он. - При этом местные власти стараются не замечать наши трудности. Более того, даже когда площадка на Соколихе становится местом городских соревнований, ветеранам приходится арендовать оборудование для подготовки лыжни на собственные средства».

В зимний и летний сезон «Общество ветеранов лыжного спорта г. Пскова» разыгрывает Кубок по лыжам, в котором могут принимать участие все желающие разных возрастов и разной спортивной формы. Победители получают призы, участники получают подарки из призового фонда общества.

Нужна площадка!

В настоящее время в Промежицах строят лыжероллерную трассу для биатлонистов, но она короткая, «не для массовости». В Корытово обновляется трасса, но она тоже больше подходит для спокойных прогулок. Поэтому пока вариантов лучше, чем Соколиха, нет. Но это не значит, что в регионе вообще нет подходящих мест для занятий лыжным спортом. В конце концов, в черте города можно создать и трассу с искусственным рельефом.

По словам Виктора Мурникова, лыжный спорт пользуется популярностью. «На Соколихе жители города катаются до 11 вечера, потому что многие работают до 7-8. С фонарями катаются, как сверчки ездят по этому полю. А летом такой же ажиотаж наблюдается на объездной дороге за памятником Невского. Она сейчас закрыта для транспорта, и псковичи давно облюбовали этот долгострой. И, когда летом приезжаем туда кататься на лыжероллерах, там столько семей с детьми! - на роликах, на велосипедах. Очень много желающих заниматься спортом. Нужны площадки!»

«Мы бы хотели, чтобы в Пскове построили полноценную лыжероллерную трассу. Такие есть во многих городах, даже там, где никогда не было олимпийских чемпионов. А у нас есть Михаил Иванов. Сейчас в сборной России выступает наш перспективный парень - Егор Гусак. В свое время его разглядел тренер Влад Сапогов, который сумел вывести его на высокий уровень спортивного мастерства. Самородки у нас есть, но им нужны условия», - уверен Виктор Мурников.

По его словам, если будет трасса, будут и новые чемпионы. «Совсем еще недавно у нас в Пскове не было хоккейных команд. Построили Ледовый дворец, и появилась очередь на лед из хоккеистов, фигуристов и любителей покататься на коньках. Мы уверены, что лыжная трасса тоже будет востребована псковичами. Пора созидать!» - отметил ветеран.

Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества «Общество ветеранов лыжного спорта г. Пскова» и Елены Ковалевой