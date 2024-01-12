Областной рейтинговый турнир по настольному теннису состоялся в Печорах

Областной рейтинговый турнир по настольному теннису состоялся в Паломническом центре города Печоры. Как сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, участие в соревнованиях приняли более 30 спортсменов.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
«Команда клуба Nordman показала весьма достойный результат: наши ребята стали победителями во всех разрядах», — написал он.
Итоги турнира оказались следующими.
Общий зачёт:
Юноши до 18 лет:
Девушки до 18 лет: