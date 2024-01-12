Спорт

Областной рейтинговый турнир по настольному теннису состоялся в Печорах

Областной рейтинговый турнир по настольному теннису состоялся в Паломническом центре города Печоры. Как сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, участие в соревнованиях приняли более 30 спортсменов.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Команда клуба Nordman показала весьма достойный результат: наши ребята стали победителями во всех разрядах», — написал он.

Итоги турнира оказались следующими.

Общий зачёт:

первое место: Степан Бутырко (клуб Nordman);

второе место: Дмитрий Горбачев (Псков);

третье место: Владислав Михайлов (клуб Nordman).

Юноши до 18 лет:

первое место: Михаэль Левин (клуб Nordman);

второе место: Павел Морозов (Дно);

третье место: Максим Федоров (Дно).

Девушки до 18 лет:

первое место: Анастасия Ильина (клуб Nordman);

второе место: Алеся Голубович (клуб Nordman);

третье место: Анастасия Агеева (Печоры).

«Поздравляем победителей! Так держать! Желаем всем дальнейших спортивных побед!» — добавил Юрий Сорокин.