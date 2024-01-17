Спорт

Соревнования по лыжным гонкам пройдут под Псковом 21 января

Четвертый этап открытого Кубка ветеранов города Пскова по лыжным гонкам пройдет 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Соревнования пройдут на лыжном стадионе Соколиха на правом поле от автостоянки. Лыжники будут состязаться на дистанции 10 км. В мероприятии примут участие жители Пскова и Псковского района, города Печоры и Струг Красных и гости всех возрастов. Ожидается участие порядка 60 спортсменов.

Организует мероприятие общество ветеранов лыжного спорта города Пскова.

Регистрация участников до 11:00, старт после регистрации.