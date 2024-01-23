Спорт

Команда Штаба общественной поддержки Псковской области приняла участие в шахматном турнире

Команда Штаба общественной поддержки Псковской области приняла участие в шахматном турнире среди ШОПов «Единой России» сегодня, 23 января. За победу боролись как профессиональные шахматисты, так и любители со всей страны, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» сопредседатель Штаба общественной поддержки Псковской области Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Наш регион представляли члены и сторонники "Единой России" из Пскова и Великих Лук: шахматисты-любители Евгений Мазуркевич, Артур Голышкин и Алексей Герасимов, а также профессиональные спортсмены мастер ФИДЕ Валентин Власов и председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков. А возглавил команду наш партиец – депутат Великолукской городской Думы Сергей Макаров», - поделился Александр Козловский.

Турнир длился онлайн почти два часа. По итогам сыгранных партий команда Псковской области заняла 21-е место. «В рейтинговом периоде наша команда поднималась до 10 места. Всего же за победу боролись 65 команд со всей страны. Поздравляю команду Псковской области с достойным результатом и благодарю за вклад в общий результат!» - добавил депутат.

О старте федеральной акции «Шахматный турнир Штабов общественной поддержки» накануне сообщил руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин. Победитель соревнований среди команд ШОПов «Единой России» получит возможность сыграть в финале РОСлиги по шахматам.