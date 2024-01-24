Спорт

Благотворительный шахматный турнир памяти Елены Горащенковой впервые прошел в Пскове

Многократный чемпион области по шахматам, кандидат в мастера спорта России, пскович Сергей Кудряшов стал победителем турнира по шахматам «Мемориал Елены Викторовны Горащенковой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

«Соревнования были посвящены памяти выдающегося шахматного организатора, безвременно ушедшего в 2023 году. За свою профессиональную деятельность и трудовые заслуги Елена Викторовна неоднократно поощрялась наградами муниципального, регионального и федерального уровня», - рассказали организаторы областного турнира.

Выступая на открытии соревнований, президент региональной федерации шахмат Дмитрий Шахов и вице-президент ассоциации федераций шахмат СЗФО Александр Шпак отметили высокий профессионализм, ответственность и доброту Елены Горащенковой. Она начала активно помогать развитию шахмат с 2004 года, работая заместителем директора ГОУ «Областной центр внешкольной спортивной работы», потом трудилась в ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр спортивной подготовки», а позже - инструктором-методистом в ГБОУ ДО ПО «Региональный центр шахматного образования и спорта», совмещая эту работу с основной - заместителем директора по спортивной работе МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда». В январе 2015 года, в один из самых сложных периодов в развитии шахмат в регионе, Елена Горащенкова была назначена на должность исполнительного директора федерации шахмат Псковской области.

«Осуществляя эту работу на общественных началах, она демонстрировала ответственное отношение к делу, и проявила себя как квалифицированный организатор спортивных мероприятий, в том числе всероссийского и международного уровней. Отдавая дань заслугам Елены Викторовны в сфере развития шахмат, федерация шахмат Псковской области учредила мемориальный турнир, который планируется проводить ежегодно», - рассказали организаторы соревнований.

Первое место в турнире занял Сергей Кудряшов (Псков) с результатом 9,5 очков из 11 возможных. Вторым финишировал юный шахматист из областного центра Владислав Мерзанюков, набравший 8,5 очков. Третье место по дополнительным показателям, набрав 8 очков, занял шахматист из Санкт-Петербурга Дмитрий Сидоров. Кандидат в мастера спорта из Великих Лук Валерий Жихарев занял 4 место и получил приз за лучший результат среди ветеранов.

За лучший результат среди шахматисток награждена Мария Солдатова из Псковского района, а лучшим юниоров до 14 лет стал пскович Александр Баранов.

Соревнования будут обсчитаны на российский и международный шахматный рейтинг. Турнир обслуживала бригада судей во главе с главным арбитром, судьёй всероссийской категории Дмитрием Шаховым и судьями первой и второй спортивной категориями: Андреем Лилейкиным, Андреем Абаровским и Николаем Якушкиным.

Как отмечали коллеги, друзья и знакомые Елены Горащенковой, она была человеком с большим сердцем и многим помогала, в том числе активно бескорыстно поддерживала бездомных животных. Участники турнира внесли добровольные благотворительные пожертвования, которые будут направлены в приют для животных «Шанс».