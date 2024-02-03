Спорт

Первый в истории великолукского баскетбола «Матч звёзд – матч дружбы» состоится 9 февраля

Первый в истории великолукского баскетбола «Матч звёзд – матч дружбы», приуроченный к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдет 9 февраля в Великих Луках. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в своем Telegram-канале.

«Лучшие игроки готовы подарить захватывающий баскетбол, фееричное шоу, контесты и море эмоций! Ярчайшее мероприятие и захватывающий матч в исполнении лучших игроков, выступающих в соревнованиях города Великие Луки», – написал Андрей Беляев.

Соревнования пройдут по адресу: УСК ВЛГАФК, площадь Юбилейная, 4 корпус 4. Начало в 19.00.