Спорт

День зимних видов спорта празднуют в России 7 февраля

День зимних видов спорта празднуют в России 7 февраля, впервые праздник отметили в 2015 году.

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого дня решено было приурочить к годовщине открытия сочинской Олимпиады, пишет calend.ru.

Напомним, что XXII зимняя Олимпиада прошла в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры стали самыми успешными для России – в общекомандном медальном зачете российская сборная заняла первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Российские спортсмены завоевали 33 награды – 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. А на последовавшей за ней Паралимпиаде россиянам также не было равных – спортсмены-паралимпийцы завоевали 80 медалей, 30 из которых – высшего достоинства. К тому же проведение самих Игр было признано международным спортивным сообществом – эталонным.

В рамках празднования дня во многих городах России проводятся различные спортивные мероприятия. Прежде всего это традиционные соревнования «Лыжня России» и различные состязания и представления на снежных склонах, катках и ледовых площадках по зимним «дисциплинам» (фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт).