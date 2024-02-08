Спорт

Турнир по пауэрлифтингу среди осужденных провели в псковском СИЗО

Турнир по пауэрлифтингу среди осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию состоялся в СИЗО-1 города Пскова. Судейской коллегией выступили представители областной федерации «Союз пауэрлифтеров России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

По итогам турнира были определены самые сильные и способные, которые в дальнейшем могут стать перспективными спортсменами. Турнир проходил по строгому подъему на бицепс с присвоением до первого спортивного разряда включительно.

Организатором мероприятия выступили начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин, возглавляющий данную спортивную ассоциацию, а также начальник СИЗО-1 Тимур Джалилов, являющийся ее членом. Участвовали как молодые люди, так и девушки, имеющие способность к указанной дисциплине.

По итогам проведенного состязания члены комиссии грамотами за активное участие отметили всех осужденных. Отдельными дипломами за наиболее результативные подходы награждены два человека, их поощрит администрация учреждения в соответствии с законодательством.

«Главное – это активная позиция в ведении здорового образа жизни и сохранение правильных ценностей, выбор трезвого образа поведения. И, конечно, популяризация спорта, ведь это один из методов воспитательного воздействия на осужденных», - отметили организаторы.