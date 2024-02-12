Спорт

Псковичи привезли медали с чемпионата СЗФО по ушу

Псковичи привезли медали с чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по ушу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации ушу.

Соревнования завершились в ленинградском поселке Токсово 11 февраля. В последний день на ковер вышли спортсмены, выполняющие комплексы тайцзи.

Результаты псковичей:

Андрей Егоров получил две серебряные медали;

Мирослав Гаврилов получил две серебряные медали;

Марк Долгушин получил бронзовую медаль;

Анна Сергеева и Ксения Смирнова остановились в шаге от пьедестала.

Всего по итогам соревнований в копилке команды Псковской области:

3 золотых медали;

9 серебряных медалей;

2 бронзовых медали.

«На этих соревнованиях впервые выступала Виктория Синдеева, не все получилось, но она справилась с волнением и достойно выступила на ковре, занимаясь всего три месяца, Вика показывает отличные навыки и результаты, обладает трудолюбием.

Большая конкуренция была у Романа Гаврилова и Варвары Клейменовой, они вошли в десятку сильнейших спортсменов северо-западного округа. Радует рост уровня спортсменов, их ответственность и усердие в подготовке к соревнованиям, многие члены сборной повысили свой уровень и им будут присвоены более высокие разряды по результатам этих соревнований», - отметили в федерации.