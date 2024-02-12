Псковичи привезли медали с чемпионата СЗФО по ушу

Псковичи привезли медали с чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по ушу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации ушу.
Соревнования завершились в ленинградском поселке Токсово 11 февраля. В последний день на ковер вышли спортсмены, выполняющие комплексы тайцзи.
Результаты псковичей:
Всего по итогам соревнований в копилке команды Псковской области:
«На этих соревнованиях впервые выступала Виктория Синдеева, не все получилось, но она справилась с волнением и достойно выступила на ковре, занимаясь всего три месяца, Вика показывает отличные навыки и результаты, обладает трудолюбием.
Большая конкуренция была у Романа Гаврилова и Варвары Клейменовой, они вошли в десятку сильнейших спортсменов северо-западного округа. Радует рост уровня спортсменов, их ответственность и усердие в подготовке к соревнованиям, многие члены сборной повысили свой уровень и им будут присвоены более высокие разряды по результатам этих соревнований», - отметили в федерации.