Спорт

Более 450 жителей Дедовичского района приняли участие во всероссийском дне зимних видов спорта

Марафон всероссийских дней зимнего спорта проходит в Псковской области. Спортивные праздники уже прошли в ряде муниципалитетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Печорах мероприятия всероссийского дня зимнего спорта посетили почти 100 человек, В Красногородске — порядка 90 участников. Наиболее масштабно праздник отмечен в Дедовичах, где соревновались более 450 жителей муниципалитета разного возраста.

Следующим Всероссийский день зимнего спорта встретит Псков. Центральной площадкой праздника 17 февраля станет стадион «Машиностроитель».

В программе: соревнования по дартсу, футболу и регби, перетягивание каната, спортивное ориентирование «Лабиринт», семейные эстафеты, прием норм ГТО, а также детские забавы. В Год семьи, который проводится в России в этом году по указу президента, в рамках спортивного праздника запланировано проведение семейных эстафет.

Нормы ГТО в этот день планируют сдать около 100 человек, в футбольных матчах уже готовы участвовать 8 команд. За призы семейных состязаний намерены выступить 14 семейных команд.

Заявочная компания на участие в мероприятиях Всероссийского дня зимних видов спорта продолжается. Подать заявку можно по адресу электронной почты: zayavka1702@mail.ru. Программа соревнований доступна на сайте mashstadion.ru и в группе в социальной «ВКонтакте». Например, в Новосокольническом районе спортивный праздник пройдет 21 и 29 февраля. За участие в мероприятиях Дня зимних видов спорта все участники будут отмечены дипломами Олимпийского комитета России.

Всероссийский день зимних видов спорта в России ежегодно отмечается 7 февраля. Праздник учрежден по инициативе Олимпийского комитета России и приурочен к годовщине открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году. Празднование Дня зимних видов спорта направлено на пропаганду здорового образа жизни среди всех слоев населения, привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей.

Организаторы всероссийского дня зимних видов спорта в Псковской области — региональный комитет по спорту совместно с Олимпийским советом Псковской области, комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.