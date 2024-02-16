Спорт

Воспитанники псковской «Бригантины» представят область на первенстве СЗФО по волейболу

Первенство Псковской области по волейболу среди юношей до 15 лет (2010-2011 годов рождения) завершилось в спортивном зале школы олимпийского резерва «Барс» в Пскове 15 февраля. Победу одержали воспитанники спортшколы «Бригантина» из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе.

Фото: «Бригантина»

«В соревнованиях приняли участие шесть команд. Отличных результатов добились воспитанники спортшколы "Бригантина" под руководством тренера-преподавателя Сергея Иванова. В результате упорнейшей борьбы и захватывающего финала золотые медали завоевали юноши из команды "Бригантина-2010". Второе место у "Бригантины-2011". Бронзовые медали у спортсменов из Печорского района», - рассказали в спортивной школе.

Победители получили право представлять Псковскую область в первенстве Северо-Западного федерального округа, которое пройдет с 11 по 17 марта в Вологде.

Состав команды победителя: