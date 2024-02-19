Спорт

Трек-тур по вселенной фиджитал-спорта провели в Пскове

Трек-тур по фиджитал-соревнованиям «Игры будущего» провела Федерация компьютерного спорта Псковской области в Региональном избирательном штабе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Мероприятие посетила молодёжь Пскова. Порядка 40 человек узнали о фиджитал-спорте. «Игры будущего» – масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия зрелищных классических и цифровых видов спорта.

Побеждать не только в компьютерной игре, но и в реальности – так можно описать главную цель фиджитал-спорта. Это новая дисциплина, где участники соревнуются перед экраном, а затем – на поле, ринге или автодроме.

В преддверии старта в Казани «Игр будущего» в Пскове провели трек-тур по вселенной фиджитал-спорта. Гостям Штаба рассказали, как проводятся соревнования, кто такие фиджитал-спортсмены. Перед участниками выступил руководитель Федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов.

«Мы рассказали, как погрузиться в этот спорт и проявить себя в этом виде деятельности на стыке технологий и образования. Человек будущего, как правильно сказал наш президент, – это тот, кто развивается и физически, и умственно. Это технологический вид спорта. Уже 107 стран приняли участие в этом мероприятии», – сказал Василий Демидов.

Напомним, что более 250 человек поучаствовали в соревнованиях по фиджитал-спорту в Псковской области в 2023 году. В январе 2023 года в России был официально признан новый вид спорта — фиджитал, который сочетает состязания в виртуальном пространстве и классический спорт. Фиджитал (сочетание английских слов physical и digital) в переводе на русский — функционально-цифровой спорт.