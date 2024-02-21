Спорт

84-летний лыжник принял участие в спонсорской гонке в Мальской долине

Традиционная спонсорская гонка лыжников прошла в Мальской долине 23 февраля, в День защитников Отечества. Об этом сообщается в группе «Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова» / «ВКонтакте»

Стартовали более 30 участников, в том числе 84-летний Александр Герасименко.

«Особо хочется отметить одно участника 1940 года рождения Герасименко Александра, который в группе стартовал с более молодыми спортсменами, каждому из которых было всего-то за 70 лет (А. Шитиков, А. Сергеев). Наш ветеран выступил достойно и выиграл у многих более молодых спортсменов по гандикапу. Искреннее уважение нашему ветерану. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни», - добавили в обществе ветеранов лыжного спорта города Пскова.