Спорт

Чемпионат по ловле рыбы на мормышку прошел в Псковской области

Чемпионат Псковской области по ловле рыбы на мормышку со льда пошел на озере Зверино в Пустошкинском районе 23-24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото: комитет по спорту Псковской области

В соревнованиях приняли участие 11 команд из поселка Усвяты, городов Псков, Великие Луки, Смоленск и Санкт -Петербург.

Чемпионом области стал мастер спорта России из поселка Усвяты Борис Азаренков. В командном зачёте одержала победу команда ЗЭТО-1 из города Великие Луки.