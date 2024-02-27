Спорт

Названы чемпионы Псковской области по шахматам

Утверждены итоги двух чемпионатов области 2024 года по шахматам среди мужчин и женщин, которые завершились в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

Соревнования посвящены 225-летию со дня рождения первого русского шахматного мастера Александра Петрова, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии. Турниры прошли с обсчетом международного и российского шахматного рейтингов. Как отметили в федерации, это одни из самых сложных и сильных турниров с классическим контролем времени, когда каждому участнику на партию предоставляется 90 минут с добавлением 30 секунд за каждый ход. Главный арбитр турниров - спортивный судья первой категории Максим Трефилов.

В чемпионате области 2024 по шахматам среди мужчин победителем третий год подряд стал кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Он набрал 7,5 очков из 9 возможным, победив в 6 партиях и 3 завершив вничью. Это десятый чемпионат области по шахматам, который выигрывает Одиссей Сулейманянц за свою шахматную карьеру.

Вторым, набрав 7 очков, стал Александр Кульнев из Пскова. Он добился побед в семи партиях и две партии проиграл будущему чемпиону области и бронзовому призёру чемпионата.

Бронзовую медаль чемпионата области получил, набрав 6,5 очков, Валентин Власов из Великих Лук, который ранее получал этот титул восемь раз за всю историю проведения таких турниров.

За лучший результат среди женщин в чемпионате области Эвелина Галаханова награждена грамотой регионального комитета по спорту и областной Федерацией шахмат. Набрав 5,5 очков из 9 возможных, она подтвердила норматив кандидата в мастера спорта России по шахматам.

За лучший результат среди ветеранов грамоту регионального комитета по спорту и областной Федерации шахмат вручили Сергею Кудряшову из Пскова. По результатам турнира три спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта России по шахматам, а два участника – первого спортивного разряда по шахматам.

В женском чемпионате области 2024 по шахматам впервые титул чемпионки области завоевала семнадцатилетняя шахматистка Ася Якорева из Великих Лук, которая набрала 5 очков из 6 возможных, одержав победу в 5 партиях, а две завершив вничью.

Серебряная медаль в чемпионате области досталась и второй великолучанке Екатерине Арламовой, которая отстала от лидера только на 0,5 очка, набрав по итогам турнира 4,5 очка из 6 возможных.

Бронзовую медаль получила псковичка Анастасия Филиппова, которая набрала 3,5 очка, победив в трех партиях, одну сыграв вничью, а две уступив обладательницам золотой и серебряной медалей турнира.