Спорт

«Год красоты и стройности» предлагают дарить псковичкам на 8 марта

Абонемент в фитнес-клуб станет прекрасным подарком для женщин на 8 марта, Международный женский день, считает директор клуба «СуперФитнес» в Пскове Георгий Пономарев.

Фото здесь и далее: «СуперФитнес»

«Годовой абонемент - это год красоты и стройности, чего еще может желать женщина?» - отметил Георгий Пономарев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

С 5 по 8 марта в клубе «СуперФитнес» действует специальное предложение на годовые абонементы для женщин. Подробности можно узнать по телефону: 56 60 80.

Количество мест ограничено.