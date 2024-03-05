Спорт

«Ледовые забавы» проведут в Пскове 6 марта

Псковский молодежный центр приглашает жителей города от 14 до 35 лет на физкультурно-оздоровительное мероприятие «Ледовые забавы». Массовое катание на коньках состоится 6 марта в 19:30 в Ледовом дворце (улица Балтийская, 11). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

«Одеваемся потеплее и берем с собой коньки! Если своих нет, можно арендовать их в Ледовом дворце», - отметили в администрации.

Регистрация по ссылке обязательна. Подтверждение регистрации на месте начинается с 18:50. Количество мест ограничено.

Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается 1 марта.