Спорт

Братья Мордовцевы представят Псковскую область на чемпионате по зимнему плаванию в Уфе

Артур Мордовцев и Марк Мордовцев представят Псковскую область на чемпионате и первенстве Федерации зимнего плавания России. Соревнования пройдут в Уфе 7-10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Чемпионат мира 2020, Словения. Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

В эти же даты, 5-10 марта, пройдет чемпионат мира в Таллине в Эстонии, однако псковские спортсмены не смогут попасть на соревнования.

«К сожалению, спортсмены из России не допущены к международным стартам по правилам FINA и IWSA. И даже попасть в качестве зрителя на главное событие двух лет жителям России не представляется возможным из-за закрытия границ и ограничений, предъявленных к атлетам«, - посетовали в региональной федерации.