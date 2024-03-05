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Спорт

Псковские каратисты приняли участие в двух выездных турнирах

07.03.2024 17:30|ПсковКомментариев: 0

Псковские каратисты приняли участие в двух выездных турнирах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации карате города Пскова.

Фото здесь и далее: Федерация карате Пскова

Как рассказал председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня, тренерский штаб принял решение ехать двумя разными командами. «Это хороший опыт для спортсменов выступить на соревнованиях в преддверии заключительных соревнований в текущем учебном году», - отметил он.

2 марта в Новосокольниках в рамках одного из этапов кубка Псковской области по карате прошел открытый городской турнир по карате WKF посвященный памяти Героя России Дмитрия Григорьева.

 

Золотые медали получила София Иванова (категория 8-9 лет - 25 кг) и Игорь Наумов (категория 8-9 лет - 30 кг). Обладателями серебряных медалей стали Ярослав Стерликов (категория 8-9 лет - 25 кг), Василиса Ветлужских (категория 8-9 лет - 30 кг),  Андрей Чугунов (категория 8-9 лет - 30 кг), Иван Семонов (категория 10-11 лет - 38 кг). Третье место заняли Семён Кокорев (категория 8-9 лет - 25 кг), Иван Боловин (категория 8-9 лет - 25 кг), Артем Виноградов (категория 10-11 лет - 30 кг), Алексей Винник (категория 10-11 лет - 30 кг) и Андрей Васильев (категория 10-11 лет - 42 кг).

На этих соревнованиях команду псковских спортсменов возглавил тренер сборной команды Псковской области по карате (раздел кумите) Михаил Шалыгин. 

«Стоит отметить, что для большинства спортсменов это был дебют на выездных соревнованиях, но, несмотря на это, ребята проявили характер и показали зрелищные поединки», — рассказал Михаил Шалыгин по итогам турнира.

В воскресенье 3 марта в Кировске прошел Кубок Ленинградской области по каратэ WKF. В данных соревнованиях приняли участие более 300 участников в соревнованиях по ката и кумите.

Результаты псковских спортсменов:

Золото:

  • Давид Волин, ката, 6-7 лет;
  • Глеб Екимов, ката, 6-7 лет, дебют;
  • Богдан Брейник, ката, 8-9 лет, дебют;
  • Василиса Кугут, ката, 8-9 лет, дебют;
  • Анастасия Семенова, ката, 16-17 лет;
  • Иван Семенов, кумите, 40 кг, 10-11 лет;
  • Мирослава Левина, ката, 12-13 лет, дебют;
  • Сабина Горбенко, кумите, 35 кг, 10-11 лет;
  • Олег Куприянчик, кумите, 45 кг, 12-13 лет;
  • Алексей Буравлев, кумите, 55+ кг, 12-13 лет;
  • Елизавета Потебня, ката, 14-15 лет;
  • Дмитрий Потебня, кумите, 70+ кг, 14-15 лет.

Серебро:

  • Матвей Конончук, ката, 6-7 лет, дебют;
  • Мартин Вонс, ката, 6-7 лет, дебют;
  • Ева Решетникова, ката, 8-9 лет, дебют;
  • Артемий Лебедев, кумите, 35 кг, 10-11 лет;
  • Данила Осипов, ката, 16-17 лет;
  • Артем Титов, кумите, 55+ кг, 12-13 лет;
  • Серафима Буторина, ката, 14-15;
  • Степан Осипов, кумите, 50 кг, 12-13 лет.

Бронза: 

  • Мартин Вонс, ката, 6-7 лет;
  • Ева Решетникова, ката, 8-9 лет;
  • Игорь Быстров, кумите командное, 10-11 лет;
  • Артемий Лебедев, кумите командное, 10-11 лет;
  • Иван Семенов, кумите командное, 10-11 лет;
  • Григорий Постобаев, кумите, 40 кг, 10-11 лет;
  • Варвара Денисова, ката, 10-11 лет;
  • Алёна Комарова, кумите, 35+ кг, 10-11 лет;
  • Мовсес Аветян, кумите, 45 кг, 12-13 лет;
  • Иван Шевчук, ката, 14-15 лет;
  • Матвей Силищев, кумите, 55+ кг, 12-13 лет;
  • Вадим Слюсар, кумите, 55+ кг, 12-13 лет;
  • Алиса Ворсюченко, кумите 54+ кг, 14-15 лет;
  • Алексей Лебедев, кумите, 57 кг, 14-15 лет.

Делегацию псковских спортсменов на эти соревнованиях возглавил тренер сборной команды Псковской области по карате (раздел ката) Ермолов Евгений.

«Огромное спасибо федерации карате Ленинградской области за приглашение и возможность принять участие в этом турнире. Очень хорошая возможность для ребят проявить себя. Отдельно хочется отметить специально созданные категории "Дебют" для начинающих спортсменов» , — поделился Евгений Ермолов.

Теги: #карате
Источник: Псковская Лента Новостей
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