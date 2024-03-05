Спорт

Псковский футболист Владислав Сакадеев ушел из команды медиалиги

Футболист Владислав Сакадеев покинул команду медиалиги Kickstown, за которую выступал в прошлом сезоне. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Владислав Сакадеев / Telegram

«Для меня это первая команда после возвращение в большой футбол спустя 3 года. Очень благодарен за возможность! Дали поверить, что все еще что-то могу. Никогда не забуду наш короткий, но очень классный путь! Обнимаю всех и увидимся на футбольных полях», - написал Сакадеев.

Спортсмен добавил, что позже сообщит, в какой команде окажется в новом сезоне.

Напомним, Владислав Сакадеев - псковский футболист, известный по вступлениям за клубы «Псков-747», «Долгопрудный», смоленский «Днепр» и «Машук». Он стал первым футболистом из Псковской области, который перешел в медиалигу, пишет «МК в Пскове».

Медиалига - это соревнование между футбольными командами, игроки или владельцы которых - популярные блогеры, звезды шоу-бизнеса или известные российские футболисты.