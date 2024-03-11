Спорт

Псковские спортсменки стали призёрами международного турнира по боксу

Псковские спортсменки стали призёрами турнира по боксу на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра Олимпийских игр Софьи Очигавы. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по спорту Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по спорту Псковской области

Соревнования прошли в Москве с 6 по 9 марта. В них приняли участие 173 спортсменки из России, Беларуси и Казахстана.

Спортсменки из Псковской области завоевали три бронзовых медали. Награды получили Валерия Виноградова, Илона Ляман и Лидия Шутова. Девушек тренируют Вадим Голик, Игорь Зуев, Алексей Орлов и Олег Соловьёв.