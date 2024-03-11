Спорт

ВЛГАФК занимает 7-е место на Всероссийской зимней Универсиаде

Великолукская государственная академия физкультуры и спорта занимает 7-е место на VIII Всероссийской зимней Универсиаде 2024 года среди 38 вузов страны. Об этом сообщается в группе «Кафедра лыжного спорта ВЛГАФК» в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования по лыжным гонкам юниоров и юниорок (17-25 лет) прошли в городе Красноярске с 5 по 11 марта. За медали боролись 259 спортсменов.

«Наша команда отлично проявила себя в дистанционных, командных и спринтерских дисциплинах. Участники сплотились и нашли много новых друзей и интересных тем для разговора, что не может не сближать студентов. Получили эмоции от трассы и отлично проявили соревновательный дух», - отметили в группе.