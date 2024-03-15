Спорт

Великолукский проект вышел на межрегиональный этап конкурса «Россия – футбольная страна»

Великолукский проект футбольного клуба «Луки-Энергия» вышел на межрегиональный этап конкурса «Россия – футбольная страна». Об этом сообщается в группе ФК в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группе «ФК "Луки-Энергия" Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Региональный этап четвёртого сезона конкурса «Россия – футбольная страна» завершён. В следующую стадию прошли 294 проекта.

В ходе отбора 76 региональных комиссий оценили представителей своих регионов из 444 проектов-участников. По итогам этой оценки 294 проекта отправятся на промежуточный межрегиональный отбор, где поборются за попадание в решающую стадию конкурса.

ФК «Луки-Энергия», участвуя в конкурсе со своим проектом «Футбол – объединяет всех» в 6-й номинации «лучший профессиональный футбольный клуб в области развития массового футбола», вышел на межрегиональный отбор.

«Россия – футбольная страна» – конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Любой действующий проект мог заявиться в одной из восьми номинаций:

лучший массовый проект в футболе;

лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

лучший проект для женщин;

лучшая любительская лига;

лучший любительский клуб;

лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;

лучшая футбольная инициатива;

лучший проект для детей.

«Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место – 300 тысяч, третье – 250 тысяч. Конкурс проводится при поддержке Министерства спорта России»,- рассказали в группе футбольного клуба.