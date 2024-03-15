Спорт

Дмитрия Белюкова наградили почетным знаком Олимпийского комитета России

Вице-президента Великолукской олимпийской академии, декана социально-гуманитарного факультета, директора музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрия Белюкова наградили почетным знаком ОКР «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Изображение: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

Решение приняли на комиссии Олимпийского комитета России по наградам 7 марта.

Ранее сообщалось, что студентка и аспирантка из Великих Лук заняли первые места на Олимпийской научной сессии в Москве.