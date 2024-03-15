Спорт

Псковичи завоевали четыре бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по самбо

Всероссийские соревнования по борьбе самбо «Кубок городов трудовой доблести» среди юношей 14-16 лет проходили с 15 по 17 марта в городе Боровичи Новгородской области. В соревнованиях приняла участие спортивная команда самбистов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортклубе «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: спортклуб «Спортивное единство»

В составе команды были спортсмены города Пскова и города Великие Луки. По итогам соревнований за два соревновательных дня команда Псковской области заполучила 4 бронзовых медали, из которых две медали завоевали великолукские спортсмены и две медали - спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство» города Пскова.

В первый день соревнований Кирилл Маслов (79 кг) занял 3 место, а Кирилл Кротов (71 кг) занял 3 место во второй день соревнований.

«Хочется отметить, что основным спортивным направлением в клубе единоборств "Спортивное единство" является борьба дзюдо, и, несмотря на это, наши спортсмены достойно представляют честь псковского региона на всероссийском уровне по другим видам спорта!» – сказали в спортклубе.

Также в Великих Луках прошло первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек с отбором на чемпионат СЗФО по самбо, который пройдет в Вологде. Шесть спортсменов клуба единоборств «Спортивное единство» приняли участие в соревновании и заняли призовые места, четверо участников стали победителями в своих весовых категориях.