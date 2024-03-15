Спорт

Фестиваль по пилонному спорту пройдёт в Великих Луках

Фестиваль по пилонному спорту и воздушной гимнастике «Город на Ловати» пройдёт в Великих Луках 24 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по спорту Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по спорту Псковской области

Участники будут соревноваться в соло и двойках в восьми возрастных категориях. Их разделят на три группы: начинающие, любители и профессионалы.

Выступление атлетов будут оценивать не только в спортивном, но и в креативном направлении. Спортсмены будут получать баллы за технику, артистизм и исполнение. По итогам состязаний призёров наградят медалями.

Фестиваль пройдет в рамках чемпионата и первенства Псковской области по пилонному спорту и воздушной гимнастике.