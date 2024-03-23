Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковском марафоне Мехуборка

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Менее чем через месяц, 21 апреля, в Пскове пройдет Псковский марафон Мехуборка.

Кто примет участие в соревнованиях по бегу? На каких дистанциях они пройдут? Есть ли ограничения по возрасту? Какие призы получат победители и призеры? Сколько псковичей приняли участие в марафоне за годы его проведения? Как подготовить себя к марафону? Об этом и многом другом ведущий программы Артем Татаренко побеседует с организаторами Псковского марафона Александром Кузьминым и Артуром Екабсоном.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.