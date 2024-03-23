Спорт

Псковские шахматисты стали призерами всероссийских соревнований «Восхождение»

Всероссийские соревнования по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов «Восхождение» завершились в оздоровительном комплексе «Сочи парк отель» в поселке Сириус Краснодарского края. Заключительный восьмой тур начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

«Все игры турниры хотя и прошли на одном дыхании, но были трудны и увлекательны. Наши две команды, которые стали победителями областного турнира среди школ-интернатов, при поддержке комитета по образованию Псковской области и региональной федерации шахмат, а также областного учреждения дополнительного образования "Лидер" отправились в Сириус, где предстояло сразиться с 47 командами, своими сверстниками, прибывшими на всероссийское соревнование из 31 региона России», - рассказали в федерации.

В рамках дополнительной программы прошли многочисленные творческие и спортивные активности: шахматные мастер-классы, турниры и лекции, сеансы одновременной игры, тематическая творческая мастерская, турниры по футболу и баскетболу.

Утром в выходной день состоялся сеанс одновременной игры с наставниками и судьями, участие в котором приняли 178 юных шахматистов. Во второй половине дня в гости к участникам турнира приехал гроссмейстер и известный тренер Сергей Иванов. Он провел интерактивный мастер-класс, на котором рассказал юным спортсменам о своем жизненном пути, о важности шахматного анализа, разобрал интересные моменты из известных партий.

С результатом 28,5 очка первое место заняли воспитанники Лужской санаторной школы-интерната (Ленинградская область) Сергей Савельев, Александр Бойков, Степан Бойков и Анна Савельева.

Второй с результатом 24 очка финишировала команда Центра специального образования №1 (Псковская область), за которую играли Владислав Николаев, Никита Полянский, Михаил Тюльков и Анастасия Зимарева. Тренер-учитель шахмат Елена Серб.

Столько же матчевых очков, но худший дополнительный показатель, набрал коллектив Смоленского областного образовательного комплекса (Смоленская область) в составе: Егор Павлов, Георгий Клевцов, Диана Степаненкова и Софья Никоненкова.

Призеры по доскам:

1 доска: Сергей Савельев (Ленинградская область), Владислав Николаев (Псковская область), Денис Гумеров (Республика Башкортостан);

2 доска: Халид-Шах Шапиев (Республика Дагестан), Михаил Фомичев (Ростовская область), Александр Бойков (Ленинградская область);

3 доска: Диана Степаненкова (Смоленская область), Александр Казаченко (Ивановская область), Кирилл Красильников (Ивановская область);

4 доска: Анна Савельева (Ленинградская область), Дарья Плетенева (Удмуртская Республика), Софья Березовская (Алтайский край).

Вторая псковская команда — Порховская специальная школа-интернаn — финишировала на 21 месте среди 49 команд-участниц. В состав вошли Арсений Мелешкевич, Валерий Багринцев, Роман Петин, Ксения Васильева.

Церемония закрытия прошла оздоровительном комплексе «Сочи парк отель». Помимо команд-призеров и лучших игроков по доскам, были награждены победители турнира по футболу, участники, отличившиеся в сеансах одновременной игры, а также самые активные сопровождающие.

Директор турнира Екатерина Васильченко поздравила участников с окончанием соревнования, поблагодарила партнеров по проведению турнира — фонд Тимченко, ПАО «ФосАгро», ПАО «Аэрофлот», а также оздоровительный комплекс «Сочи парк отель» за прекрасные условия.

Специальный гость закрытия — директор благотворительного фонда «Мантера» Ксения Иванова наградила победителей по доскам и команды-победительницы и подарила ребятам шахматные книги.

Все призеры получили дипломы, кубки, медали и специальные призы. Команде-победительнице вручили сертификат на посещение Музея шахмат ФШР в Москве.

Организаторы соревнования — Федерация шахмат России и Министерство спорта Российской Федерации при поддержке фонда Тимченко. Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро», партнеры ФШР – ПАО «Аэрофлот» и ООО ТД «Сима-ленд».