Псковская команда по волейболу победила на областной спартакиаде 

XVI областная спартакиада учащихся по волейболу среди девушек 2008-2009 года рождения прошла в Пскове 26-27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».
Фото здесь и далее: «Бригантина»
Сборная команда города Пскова заняла первое место.
В составе сборной команды играли воспитанницы «Бригантины»:
1. Арина Павлятенко;
2. Вероника Иванова;
3. Анна Шаповалова;
4. Василиса Петрова;
5. Александра Шашина;
7. Мария Свибович;
8. Анастасия Королева.
Тренеры-преподаватели - Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.
Второе место заняла команда из Великих Лук.