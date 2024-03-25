Спорт

Псковская команда по волейболу победила на областной спартакиаде

XVI областная спартакиада учащихся по волейболу среди девушек 2008-2009 года рождения прошла в Пскове 26-27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: «Бригантина»

Сборная команда города Пскова заняла первое место.

В составе сборной команды играли воспитанницы «Бригантины»:

1. Арина Павлятенко;

2. Вероника Иванова;

3. Анна Шаповалова;

4. Василиса Петрова;

5. Александра Шашина;

7. Мария Свибович;

8. Анастасия Королева.

Тренеры-преподаватели - Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.

Второе место заняла команда из Великих Лук.