Спорт

Победителей соревнований по шахматам «Белая ладья» определили в Пскове

Второй этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в шахматном клубе «Анлим».

Фото здесь и далее: шахматный клуб «Анлим»

«Убедительная победа и бескомпромиссная борьба за пьедестал - вот как можно охарактеризовать последний день псковской "Белой ладьи"!» - отметили в шахматном клубе.

По результатам семи туров команда Гуманитарного лицея оторвалась от большой группы преследователей на три очка. В составе команды-победителя выступили Вероника Петрова, Семен Тихонов, Дмитрий Голубев и Мила Безменова.

Вторыми стали ребята из Многопрофильного правового лицея №8 (Мария Солдатова, Савелий Козлов, Адам Шовхалов и Виктория Фомина).

Замкнула тройку призеров сборная средней общеобразовательной школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова - Егор Прокофьев, Григор и Левон Мкртчяны, Илья Пушилин и Ксения Васильева.

«Поздравляем эти команды с успехом и желаем удачи в областном этапе!» - отметили в клубе.

«Несколько учеников нашего клуба успешно выступили в соревнованиях: помимо вышеупомянутого Савелия Козлова из 8 школы, удалось попасть в призы следующим шахматистам: Максим Коренной (12 школа) набрал 5,5 очков из 7 возможных и занял 2 место на первой доске, также Максим получил грамоту как лучший игрок своей команды. Павел Ефимов (естественно-математический лицей №20) - 5,5 из 7 и лучший результат в команде. Также отметим хорошее выступление первоклассницы Валерии Кузнецовой (29 гимназия) - выступая на 4 доске, ученица Сергея Лебедева набрала 5 очков из 7, что для дебюта в составе команды можно считать очень достойным результатом!» - добавили в клубе «Анлим».

Судейство обеспечила бригада арбитров под руководством Святослава Самсонова и Максима Марина.