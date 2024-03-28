Спорт

Новую партию волейбольных мячей передал Юрий Сорокин псковской спортшколе «Бригантина»

Партию новых профессиональных мячей Volar VL-100, которые рекомендованы Всероссийской федерацией волейбола, вручил отделению волейбола псковской спортшколы «Бригантина» вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер», руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/«ВКонтакте»

«Заодно обсудили с ребятами технические характеристики мяча. Дело в том, что до недавнего времени спортсмены всей страны на официальных соревнованиях использовали волейбольный мяч Mikasa. Он использовался на протяжении многих десятилетий, и, по словам спортсменов, зарекомендовал себя: не обжигает руки при ударе, и что самое важное - имеет идеальную форму шара», - отметил Юрий Сорокин.

Однако, в прошлом году Всероссийская федерация волейбола рекомендовала спортсменам перейти на отечественный мяч Volar VL-100, который выпускается в Подмосковье. Многие спортсмены тогда весьма скептически отнеслись к новому мячу. Ряд игроков заявляли о том, что ему не достает характеристик Mikasa. Однако, в последнее время, от игроков стали поступать и позитивные отзывы. В числе таких - представители клубов «Динамо - Ак Барс» и «Кузбасс». А по словам самих производителей, ситуация с импортными мячами сейчас весьма неоднозначная: хотя Mikasa и не ушла официально с российского рынка, но при этом официальных поставок не осуществляется, пояснил вице-спикер.

«Судя по отзывам псковских волейболистов, новый мяч им понравился. По их словам, у мяча очень эффективная подача и хорошее планирование в воздухе. Ребята уже приступили к тренировкам с использованием Volar VL-100. Желаем нашим спортсменам успехов в турнирах и только победных матчей!» - добавил Юрий Сорокин.