Спорт

Футбольная команда «Псков» поборется за «Кубок регионов»

Межрегиональное соревнование по футболу среди мужских команд «Кубок регионов» — зона «Северо-Запад» пройдет в Великом Новгороде с 23 по 27 апреля. Об этом сообщается на сайте объединения Федераций футбола «Северо-Запад».

На стадионе «Электрон» сыграют восемь клубов, в том числе шесть чемпионов своих регионов и прошлогодний победитель турнира.

«Кубок регионов» — соревнование среди сильнейших любительских команд, участвующих в своих региональных чемпионатах. Победители межрегиональных отборов получают право выступить в финальном этапе.

В Великом Новгороде сыграют команды, ставшие чемпионами сезона 2023 года в своих областях и республиках: «Псков», «Приозерск», «Триумф», «Кандалакша», «Смена» и «Череповец». Еще двумя участниками станут «ГУОР-Карелия», победитель прошлогоднего турнира, и СШ «Электрон», ведущая спортивная школа Новгородской области.

Команды разделены на две группы, в которых сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг. Лидеры квартетов встретятся в финале, а команды, ставшие в таблицах вторыми, поборются за бронзовые медали. Оставшиеся коллективы разыграют места с 5-го по 8-е. Матчи пройдут в формате двух таймов по 45 минут.

В прошлогоднем финале «ГУОР-Карелия» по пенальти обыграла «Приозерск» после нулевой ничьей в основное время. Бронзовым призером стал «Триумф», одолевший «Кандалакшу» со счетом 1:0.

Финальный этап Кубка регионов-2024 пройдет в Саранске с 15 по 29 июля. Проезд и проживание участников всероссийского турнира финансирует РФС.

Состав участников:

Группа «А»: «ГУОР-Карелия» (Кондопога, Республика Карелия), «Псков» (Псков), «Череповец» (Череповец, Вологодская область), СШ «Электрон» (Великий Новгород).

Группа «Б»: «Приозерск» (Приозерск, Ленинградская область), «Триумф» (Петрозаводск), «Кандалакша» (Кандалакша, Мурманская область), «Смена» (Окуловка, Новгородская область).

Календарь турнира

23 апреля, вторник:

10:00 «Кандалакша» — «Триумф»;

12:00 «ГУОР-Карелия» — «Череповец»;

14:00 «Смена» — «Приозерск»;

16:00 «Псков» — СШ «Электрон».

24 апреля, среда:

10:00 «Приозерск» — «Кандалакша»;

12:00 «Череповец» — «Псков»;

14:00 «Триумф» — «Смена»;

16:00 СШ «Электрон» — «ГУОР-Карелия».

26 апреля, пятница:

10:00 «Череповец» — СШ «Электрон»;

12:00 «Смена» — «Кандалакша»;

14:00 «Псков» — «ГУОР-Карелия»;

16:00 «Приозерск» — «Триумф».

27 апреля, суббота: