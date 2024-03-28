Футбольная команда «Псков» поборется за «Кубок регионов»

Межрегиональное соревнование по футболу среди мужских команд «Кубок регионов» — зона «Северо-Запад» пройдет в Великом Новгороде с 23 по 27 апреля. Об этом сообщается на сайте объединения Федераций футбола «Северо-Запад».
На стадионе «Электрон» сыграют восемь клубов, в том числе шесть чемпионов своих регионов и прошлогодний победитель турнира.
«Кубок регионов» — соревнование среди сильнейших любительских команд, участвующих в своих региональных чемпионатах. Победители межрегиональных отборов получают право выступить в финальном этапе.
В Великом Новгороде сыграют команды, ставшие чемпионами сезона 2023 года в своих областях и республиках: «Псков», «Приозерск», «Триумф», «Кандалакша», «Смена» и «Череповец». Еще двумя участниками станут «ГУОР-Карелия», победитель прошлогоднего турнира, и СШ «Электрон», ведущая спортивная школа Новгородской области.
Команды разделены на две группы, в которых сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг. Лидеры квартетов встретятся в финале, а команды, ставшие в таблицах вторыми, поборются за бронзовые медали. Оставшиеся коллективы разыграют места с 5-го по 8-е. Матчи пройдут в формате двух таймов по 45 минут.
В прошлогоднем финале «ГУОР-Карелия» по пенальти обыграла «Приозерск» после нулевой ничьей в основное время. Бронзовым призером стал «Триумф», одолевший «Кандалакшу» со счетом 1:0.
Финальный этап Кубка регионов-2024 пройдет в Саранске с 15 по 29 июля. Проезд и проживание участников всероссийского турнира финансирует РФС.
Состав участников:
Календарь турнира
23 апреля, вторник:
24 апреля, среда:
26 апреля, пятница:
27 апреля, суббота: