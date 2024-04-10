Спорт

Псковичей приглашают к участию в новом формате псковского марафона Мехуборка - 2024

Псковичей приглашают к участию в новом формате псковского марафона Мехуборка - 2024 — эстафете, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«Наш забег - это не только про индивидуальное участие, но и про борьбу в команде!» - отметили в оргкомитете марафона.

Один из возможных вариантов участия в забеге - марафонская эстафета 4 по 10,55 км. Спортивный клуб, корпоративная команда или просто единомышленники могут объединиться и побороться за звание первых чемпионов в эстафете среди мужских и женских команд.

«На текущий момент мы приветствуем корпоративную команду клуба любителей бега "Энергия" ЭТМ из Санкт-Петербурга и сразу три команды школы бега PRO SPORT, представляющих город Псков», - рассказали организаторы.

«Попробуйте себя в новом формате забега! Собирайте свою команду и регистрируйтесь на старт», - добавили организаторы.